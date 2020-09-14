Железноводск, Ставропольский край, , 09:39 — REGNUM Проектирование экологических велосипедных терренкуров (дорожек для восхождений в лечебных целях) протяженностью 75 км началось в Ставропольском крае. Они объединят единой сетью велодорожек города-курорты Кавказских Минеральных Вод, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе администрации Железноводска.

Планируется, что средства на создание «Кавминводского велотерренкура» будут направлены из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и муниципального. Срок реализации проекта —три года. Предполагается, что велотерренкур объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Десять кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа текущего года проект по созданию велотерренкуров на Кавминводах был представлен заместителю председателя правительства РФ — полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу во время его рабочей поездки на Ставрополье. Вице-премьер тогда поручил Минэкономразвития РФ изучить инициативу и проработать возможные источники ее финансирования.

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