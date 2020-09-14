Москва, , 08:32 — REGNUM С января по август 2020 года Ford Focus стал самым покупаемым авто на вторичном рынке России. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за восемь месяцев российские автолюбители купили 77,6 тыс. машин Ford Focus с пробегом.

Отечественную Lada 2114 (хэтчбек Samara) за отчетный период на вторичном рынке приобрели 76,7 тыс. покупателей. Таким образом, данная модель заняла второе место среди самых перепродаваемых в России машин. В тройку лидеров вторичного авторынка РФ также попала корейская модель Hyundai Solaris с результатом 70,1 тыс. проданных авто. На четвертом месте разместился ещё один «кореец» — Kia Rio (69,1 тыс. ед.).

Напомним, в августе 2020 года самым продаваемым новым автомобилем стала модель Lada Granta. За месяц дилерам удалось продать 10 тыс. таких авто.

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