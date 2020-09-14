Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 11сентября завершились в небольшом минусе. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,1% до $39,72. Цена торговалась в узком диапазоне $39,35 — $40,30. Перед выходными днями активность на рынке была низкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Американские фондовые индексы выросли 11 сентября после падения на предыдущих сессиях. Участники рынка ждут новостей о ситуации с коронавирусом, а также новых решений от ОПЕК+, чтобы цена повторно не опустилась ниже $30 за баррель. А такие риски сохраняются из-за второй волны эпидемии.

В Австрии началась вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил федеральный канцлер Себастьян Курц. Темпы заболеваемости в стране за последние недели значительно выросли. В Чехии заявили о второй волне коронавируса. Израиль тоже пошел второй круг.

Последние экономические показатели и так свидетельствуют о долгом и трудном восстановлении экономик после пандемии. Вторая волна может свести на нет все старания властей по сдерживанию распространения коронавируса. Инвесторы надеются, что вакцина покончит с пандемией и мировая экономика восстановится.

Сегодня, 14 сентября, все внимание на динамику фондовых индексов. У нефти сейчас с фондовым рынком тесная связь, поэтому рост индексов будет повышать цену на нефть, тогда как падение понижать её.

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