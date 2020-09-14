Москва, , 08:18 — REGNUM В России по итогам 2019 года доля расходов населения на коммунальные услуги увеличилась в 43 регионах страны, следует из подсчетов РИА Новости.

Вместе с тем в целом по России доля расходов населения на коммунальные услуги осталась на том же уровне, что и годом ранее, — 9,6% от всех расходов (4,8 тыс. рублей).

Так, лидерами по данному показателю стали Коми (13,7%, 5,8 тыс. рублей), Чукотская АО (13,6%, 5,8 тыс. рублей), Магаданская область (12,9%, 8,8 тыс. рублей), Камчатский край (12,8%, 9 тыс. рублей), Рязанская область (12,4%, 7,4 тыс. рублей).

Меньше всего доля расходов на коммунальные услуги по итогами 2019 года зафиксирована в Ингушетии (4,9%), Дагестане (5,1%), Москве (7,2%), Туве, Алтае и Хакасии (по 7,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз тарифы на услуги ЖКХ в России повышались 1 июля 2020 года. Меньше всего тарифы выросли в Ненецком автономном округе — 2,4%, при этом самое значительное повышение стоимости на услуги ЖКХ произошло в Чечне — 6,5%.

В Санкт-Петербурге тарифы выросли на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%. В Москве цены на коммунальные услуги увеличились на 5%.

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