Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM За восемь месяцев с начала года в консолидированный бюджет Республики Алтай поступило 5,2 млрд доходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по сравнению с прошлым годом прирост составил 22,3%.

При этом основной вклад в прирост внесли акцизы на нефтепродукты за счёт увеличения норматива отчислений налога в бюджеты субъектов.

«Без учета акцизов на нефтепродукты реальный темп прироста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Алтай составил 4,1%», — добавили в правительстве.

По словам министра финансов республики Ольги Завьяловой, налоговые доходы бюджета обеспечиваются в основном бюджетной сферой. Тогда как малый и средний бизнес применяет специальные налоговые режимы.

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