Краснодар, , 07:43 — REGNUM Краснодарский арбитраж отказал ЗАО «Абрау Дюрсо» в удовлетворении иска, в рамках которого истец пытался обжаловать штраф в размере 300 тыс. рублей. Тот был выписан управлением Росприроднадзора за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Постановление о привлечении к административной ответственности ведомство оформило 13 мая 2020 года. Именно этот документ пытался признать незаконным истец.

У компании есть лицензия на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населённых пунктов и технологического обеспечения водой промышленных объектов. Лицензия выдана в декабре 2008 года. Участок недр расположен в с. Абрау-Дюрсо Краснодарского края.

«Добыча пресных подземных вод осуществляется из одиночных скважин №93Д и 94Д, расположенных в 1.8 км от Черного моря па южном берегу оз. Абрау», — отмечается в материалах дела.

В ходе проверки управление Росприроднадзора выяснило, что ЗАО «осуществляет пользование недрами в отсутствие документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода, т., е. с нарушением п. п. 3.3., 7.1. условий пользования недрами по лицензии КРД 03611 ВЭ, что является пользованием недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами».

Напомним, ЗАО «Абрау Дюрсо» занимается производством вина из винограда. Учреждено в 2001 году.