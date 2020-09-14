Пекин, , 06:25 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 36,15 млрд юаней (около $5,29 млрд) в июле, что на 10,4% выше в годовом исчислении, сообщает 12 сентября Министерство финансов КНР.

Продажи благотворительных лотерейных билетов в Китае выросли на 2,6% в годовом исчислении до 15,44 млрд юаней, в то время как продажи спортивных лотерейных билетов прибавили 17,1%, увеличившись до 20,71 млрд юаней.

За первые семь месяцев года продажи лотерейных билетов в Китае достигли 160,05 млрд юаней, что на 34,8% ниже в годовом исчислении. Согласно правилам торговли лотерейными билетами в Китае, деньги с их продажи пойдут на административные расходы, общественные проекты и призовые фонды.