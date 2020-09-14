Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Американская корпорация Oracle была выбрана китайской компанией ByteDance в качестве потенциального покупателя американского подразделения социальной сети TikTok. Об этом 13 сентября сообщает Reuters.

Для совершения сделки китайской компании потребуется одобрение со стороны правительств США и Китая. При этом ряд СМИ сообщил о решении руководства ByteDance отказаться от намерения продать алгоритм приложения TikTok какой-либо американской компании.

Напомним, в конце июля текущего года президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении запретить TikTok на территории страны. Позднее американский лидер объявил, что работа TikTok будет запрещена в случае, если компания ByteDance до 15 сентября не продаст социальную сеть какой-либо из американских компаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе китайской компании ByteDance продавать американский сегмент TikTok корпорации Microsoft, которая считалась главным претендентом на приобретение социальной сети.

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