Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Китайская компания ByteDance отказала в продаже американского сегмента соцсети TikTok корпорации Microsoft из США. Об этом говорится в официальном заявлении Microsoft.

«ByteDance сегодня уведомила нас о том, что они не продадут Microsoft американский сегмент TikTok», — говорится в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что их предложение по приобретению соцсети удовлетворило бы американцев и защитило бы национальные интересы США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях запретить использование социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов из-за якобы угрозы национальной безопасности. Он добавил, что соцсеть продолжит работать, если американский сегмент будет выкуплен компанией из Соединенных Штатов.