Москва, , 23:20 — REGNUM Рост цен на три модели компании Mitsubishi зафиксировали в России специалисты «Цена Авто». Об этом 13 сентября сообщается на сайте проекта.

Подорожали модели L200, ASX и Eclipse Cross. Стоимость поднялась в среднем на 30−50 тыс. рублей. Теперь базовая версия ASX стоит 1,54 млн рублей, а ее «заряженная» версия подорожала до 1,98 млн рублей. Цена Eclipse Cross теперь варьируется от 2,02 до 2,37 млн рублей.

Пикап L200 получил ценник, который начинается с 2,24 млн рублей. Наивысшую цену эксперты зафиксировали на отметке в 2,84 млн рублей. Отметим, что анализ происходил на основе рекомендуемых цен без учета скидок и специальных предложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что три из четырех представленных в России моделей марки Mini выросли в цене. В зависимости от модели цены увеличились от 2 до 9 процентов.