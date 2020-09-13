Москва, , 22:55 — REGNUM Продажи автомобилей чешской компании Skoda в России выросли на 29% за август 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 13 сентября сообщает агентство «Автостат».

По данным журналистов, за отчетный период в России продали 9001 автомобиль компании Skoda. За период с начала года дилеры реализовали 55 547 машин чешской марки, что в целом означает рост в 3% по сравнению с показателями прошлого года.

Благодаря такой позитивной статистике продаж Skoda заняла седьмое место в рейтинге автопроизводителей на рынке Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала анализ цен на новые иномарки. Оказалось, что в России на 0,7% выросла цена на новые легковые иностранные автомобили.

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