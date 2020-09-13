Москва, , 22:44 — REGNUM Рост цен на автомобили бренда Mini зафиксировали специалисты «Цена Авто». Об этом 13 сентября сообщается на сайте проекта.

В своем анализе рынка эксперты использовали только рекомендуемые цены на автомобили без скидок и спецпредложений. Оказалось, что три из четырех представленных в России моделей марки подорожали в среднем от двух до девяти процентов.

В результате рост цен оказался существенным. В зависимости от модели покупателю придется заплатить от 45 до 255 тыс. рублей больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил, что влияет на рост стоимости автомобилей с пробегом. В частности, по его словам, цены растут из-за неблагоприятного курса рубля, влияния пандемии коронавируса и из-за роста цен на новые машины.