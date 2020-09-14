14 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Сложившаяся в России система абсолютно ничем от пресловутых «развитых цивилизованных стран» мира не отличается. Более того, даже с учетом упомянутой смысловой разницы разрыв между фактическими доходами абсолютного большинства высших региональных руководителей России и средним уровнем зарплат на подведомственных им территориях принципиально меньше, чем в приводимых «нам в пример» эталонных демократиях.

Александр Запольскис, , 01:59 — REGNUM Традиционно чиновников на Руси было принято изображать заведомо негативно. Особенно подчеркивая якобы их бессовестную неумеренность в доходах. Но так ли дело обстоит в действительности?

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Надо признать, после 2012 года либерально-оппозиционная критика в России заметно изменилась. Нет, она не стала здравой. Критики «этой плохой страны» по-прежнему в первую очередь напирают на истеричность эмоций и сиюминутную мозаичность восприятия действительности у аудитории. Однако от былого — плохо всё, что любым образом связано с государством, — они перешли к более тонким приемам.

В качестве примера можно рассмотреть ставшую сегодня популярной публикацию инфографики с индексом доходов глав субъектов РФ за 2019 год. Как заявляют ее составители, картинка показывает индекс доходов соответствующих чиновников, то есть во сколько раз они превышают доходы среднестатистических жителей тех же регионов.

И выглядит всё это в лучших традициях «ну, я так и знал». В начале списка, как водится, показываются самые разнузданные мироеды. Например, годовой доход главы Оренбургской области в 690 раз превосходит средний доход простых оренбуржцев. Индекс главы республики Марий Эл — 159,2. Глава Московской области за 2019 года имел доход в 68,92 млн, а средний житель МО — только 570 тысяч рублей. Или вот, в Челябинской области соотношение оказалось 16,99 на 0,3 млн рублей.

На первый взгляд всё выглядит почти честным. Приводятся данные даже на аутсайдеров. 75-е место в рейтинге занимает Ингушетия (индекс 7,7), 80-е — Кабардино-Балкария (индекс 5,6), 83-е — Карачаево-Черкесия (индекс 4,6), и на последнем месте Ивановская область (4,2). Впрочем, абсолютное большинство зрителей так далеко в длинные картинки не заглядывают.

Тем более они слабо интересуются картиной в целом. Что как раз и позволяет манипулировать общественным мнением подобными, почти честными методами. Цифры-то выглядят правильными! А уж кто как их отранжировал — законом не регламентируется.

Оно как бы да, вот только если даже эти цифры собрать в нормальном виде, легко увидеть уже самые очевидные натяжки. Из 84 регионов России десять имеют индекс «от пяти и менее», показатели еще шестнадцати находятся в пределах от 7,8 до 9,9. У пяти регионов индекс колеблется в районе десятки (от 10,2 до 10,9). И даже если не копаться в деталях, вместе с уже упомянутыми, разбежка доходов простых граждан и глав регионов не превышает 20 раз у 70% российских территорий.

И даже относительно большие цифры показывают относительно малое число высших чиновников. Индекс от 20 до 30 встречается в девяти случаях, от 30 до 40 — в четырех. От 40 до 50 — в двух.

Таким образом, «первая десятка» сформирована из результатов, для страны в целом как раз не характерных. В России существует всего 4 региона с индексом от 100 до 160 (Липецкая, Московская области и республики Северная Осетия и Марий Эл) и только два с огромным разрывом, превышающим 500 раз. Однако авторы картинки зрителю подсовывают в первую очередь именно исключения, не без оснований полагая, что впечатление аудитории от начала списка автоматически распространится на весь.

Художник Л. Константиновский. Гоголевский чиновник. 1951

Впрочем, этим манипуляция не ограничивается. Составители инфографики изящно смешали в одной картинке, так сказать, круглое с зеленым. Поставив на одну доску цифры общего дохода глав регионов с цифрами средней зарплаты на этих территориях.

На первый взгляд, составителей понять можно. Чиновников подробно декларировать доходы обязывает закон, тогда как светить перед налоговой, скажем, оказание услуг или деньги от неофициальной сдачи квартиры у простых людей не принято.

В результате у чиновников показывается их заплата плюс другие доходы, а у жителей — только зарплата. Но если так считать, то… официальный оклад руководителей уровня губернатора колеблется в районе 500 тыс. рублей в месяц. Это 6 млн рублей в год, что, по сравнению даже с бедными регионами вроде Марий Эл, дает индекс всего 24, а вовсе не 159,2, как у авторов картинки.

Оно как бы мелочь, но, как выясняется, весьма существенно влияющая на итоговые цифры. Что как раз и называется манипулированием. Правда, следует отметить, этим приемом широко пользуются абсолютно везде. В том числе для обоснования мысли, что самые бессовестные хапуги находятся именно в России, в то время как «в развитых цивилизованных странах» такого быть просто не может.

Однако открываем источники, и что мы видим? Формально — тишь, гладь да пастораль. Средняя зарплата в Германии за 2019 год, до уплаты налогов, составила 3994 евро в месяц, что соответствует 47,9 тыс. евро в год. Базовый должностной оклад мэра Берлина определен в 168 тыс. евро в год. Разница в 3,5 раза.

Немного сложнее с Францией. Главе Парижа положен оклад в 9207 евро, тогда как средняя зарплата парижанина за прошлый год составила 2398 евро. Индекс получается — 3,85, хотя если отталкиваться от средней зарплаты по Франции в целом — 1911 евро, — то он поднимается до 4,81.

Аналогичным образом красиво картинка смотрится в США. Губернатор самого богатого в Америке штата Калифорния по должности получается 225 тыс. долларов в год, что всего 2,9 раза больше средней зарплаты в его штате.

Дьявол, как обычно, кроется в деталях. К примеру, президенту Соединенных Штатов положено из казны 400 тыс. долл. зарплаты ежегодно. Дональд Трамп от этих денег официально отказался. Он как бы не ради них в Овальном кабинете заседает, ему, так сказать, за державу обидно. Впрочем, такое поведение он себе вполне может позволить. Согласно поданной декларации, его совокупный доход за 2019 год составил 446 млн долларов, что 9489 раз превосходит размер зарплаты среднего американца. Губернатор Оренбургской области, с его индексом в 690, тут и рядом не стоял.

Но, может, глава Белого дома тоже является редким исключением из правил? Оказывается, нет. Тот же калифорнийский губернатор задекларировал за истекший год общий доход в 1,2 млн долларов, среди которых зарплата, со всеми надбавками и повышающими коэффициентами — 394 тыс. И это с учетом качественной работы его финансовых советников. Придумавших, как вычесть из дохода разного рода «особые суммы». Например, расходы на благотворительность, в том числе на собственных детей, по документам проходящих иждивенцами. Всё равно по методике авторов вышеупомянутой картинки индекс для Калифорнии взлетает с официальных 2,9 до фактических 15,85. То есть до какой-нибудь Ленинградской области или Мордовии, занимающих 39-е и 38-е места в «общем рейтинге российских чиновников».

Причем Калифорния хоть и считается самым богатым Штатом Америки, в части состояния и характера губернаторских доходов чем-то особо выдающимся не отличается. Официальные оклады там невелики везде. Например, глава Аляски вообще, считайте, работает даром. При средней годовой зарплате по штату в 92 тыс. долларов, губернатору положено всего 70 тыс.

Еще демократичнее дело обстоит в Аризоне, где средняя зарплата малость превышает 70,4 тыс. долларов в год, а губернатору штата бухгалтерия платит 53 435 долларов.

Красоту «правильной американской картинки» серьезно портит тот факт, что большинство региональных руководителей Соединенных Штатов состоит из людей, живущих вовсе не на должностную зарплату.

Состояние Билла Хаслама, губернаторствующего в штате Теннеси, по данным Forbes, превышает 2,1 млрд долларов. Свыше половины губернаторов имеют собственный капитал более 100 млн на каждого. У губернатора Флориды их есть 150.

Билл Хаслам U.S. Department of Agriculture

Так что если сравнивать их годовой доход (именно весь доход, а не чисто бумажную зарплату на должности) со средним уровнем зарплат простых американских работяг, то приходится признать, что средний индекс там колеблется в коридоре между 158 и 172. На этом фоне попытка подать как «в России хуже всех» 115,2 в Липецкой (8-е место) или 159,2 в Марий Эл (3-е место), не говоря уже про всех стоящих ниже, тем более какой-нибудь Орловской области (9,9 — 59-е место), выглядит откровенным лицемерием.

Но, может, так только в Америке, может, в Европе царит настоящая демократия, на которую нам следует равняться? Увы, и там «мимо». Выше уже приводился пример мэра Парижа Анн Идальго, — первой женщины на этом посту во Франции. Так вот, при официальном окладе в 110 тыс. евро в год, за 2019 она задекларировала 18,8 млн евро совокупного дохода. Что в 706,7 раза больше годового дохода среднего парижанина или в 820 раз больше, чем у среднего француза. На ее фоне даже пиковые для России «оренбургские» 690 смотрятся довольно бледно.

Анн Идальго Jacques Paquier

Отсюда получается простой вывод. Любая экономика всегда пирамидальна. На разных ее уровнях доходы серьезно отличаются абсолютно везде. А уж если сравнивать именно доходы с голым окладом — то и подавно.

Сложившаяся в России система абсолютно ничем от пресловутых «развитых цивилизованных стран» мира не отличается. Более того, даже с учетом упомянутой смысловой разницы разрыв между фактическими доходами абсолютного большинства высших региональных руководителей России и средним уровнем зарплат на подведомственных им территориях принципиально меньше, чем в приводимых «нам в пример» эталонных демократиях.

По экономическому устройству Россия, конечно, страна капиталистическая, однако по факту социальности в ней однозначно больше, чем во всём «правильном Западе» вместе взятом. Такой вот получается парадокс.

Попадаются ли среди чиновников «плохие люди»? Безусловно, да. Только государство с ними борется, системно и методично. Приведенная критиками инфографика именно это как раз и подтверждает. Если, конечно, смотреть на всю картину в целом, а не на первые два «самых сильно режущих глаз» пункта. Но тут уж, как говаривала моя бабушка, «кто на шо вучывся».