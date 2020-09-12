Москва, , 23:49 — REGNUM Автомобили в России продолжат дорожать, поэтому стоит поторопиться с покупкой машины. Об этом заявил глава федерации автомобилистов России Максим Едрышов 12 сентября агентству Ura.ru.

«Если человек имел в планах приобрести автомобиль, то надо это делать и особо не думать», — заявил Едрышов.

По его словам, установившаяся в России экономическая ситуация не сулит позитивных тенденций на рынке автомобилей. Более того, рост цен наблюдается, в том числе на рынке подержанных авто.

Едрышов посетовал, что большинство моделей новых автомобилей, даже в нишевой категории, перевалили в стоимости за миллион рублей. В результате ситуация сложилась таким образом, что б/у автомобили пользуются спросом.

Напомним, в период с 1 по 7 сентября 2020 года в России был зафиксирован рост цен на новые зарубежные автомобили. В целом с начала года стоимость новых иномарок выросла на 5,7%.

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