Тольятти, Самарская область, , 23:40 — REGNUM Итоги конкурса на название новой модели Lada подвел автомобильный производитель АвтоВАЗ. Об этом 12 сентября сообщает издание Speedme.ru.

Требование к новому названию заключалось в том, чтобы оно состояло из 2−3 слогов, заканчивалось на букву «а», а также имело связь с Российской Федерацией. В результате отбора были выбраны следующие наименования: Lada Onega, Alta, Slava и Lika.

Четыре новых названия были придуманы разными людьми. Конкурс проходил отдельно в разных социальных сетях, в каждой из которых был выбран уникальный победитель.

Авторы лучших названий получили подарки на общую сумму в 16 тыс. рублей. Они получили по кружке и зарядке с логотипом компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября АвтоВАЗ объявил о старте производства спецверсий своих автомобилей с подзаголовком Black. Новую спецификацию получили модели Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross.

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