Москва, , 23:36 — REGNUM Рост цен на девять моделей автомобилей Kia зафиксировали в России специалисты «Цена Авто». Об этом 12 сентября сообщается на сайте издания.

Согласно данным специалистов, оказалось, что отдельные модели корейского производителя подорожали от 5 до 20 тыс. рублей. Больше всех в цене выросла модель Ceed.

В среднем на 10 тыс. рублей подорожали модели Picanto, Soul и Sportage. Меньше всех рост затронул автомобили Rio и Rio X-Line.

Напомним, что продажи автомобилей бренда Kia в 2020 году упали на 20%. За восемь месяцев компании удалось реализовать чуть больше 119 тысяч машин.

Читайте также: Kia начнет в ноябре выпуск моделей Seltos и К5 в Узбекистане