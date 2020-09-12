Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM В субботу, 12 сентября, в Нижнем Новгороде стартовал второй полуфинальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За выход в финал будут бороться 142 IT-команды. Победители разделят призовой фонд в 3 миллиона рублей. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.

Топ регионов Приволжского федерального округа по количеству участников соревнования составляют Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Республика Татарстан и Пермский край.

«Мы очень рады приветствовать участников конкурса «Цифровой прорыв» из разных городов ПФО на хакатоне в Нижнем Новгороде! От Приволжского федерального округа на все мероприятия «Цифрового прорыва» зарегистрировались 7 тысяч человек, более тысячи из них — нижегородцы. Такое представительство — одно из самых больших среди регионов. Это неудивительно — в Нижегородской области очень много талантливых IT-шников: более 1000 компаний, более 29 тысяч IT-специалистов», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основные направления кейсовых заданий, с которыми предстоит справиться конкурсантам, — цифровизация, образование, улучшение клиентского опыта, AI & Big Data, импортозамещение.

«Всего на участие в хакатоне зарегистрировались более 1500 человек. В ближайшие 48 часов IT-специалисты со всей России будут решать реальные кейсы. А это 9 актуальных задач, предложенных региональными органами власти и компаниями. Помогать участникам будет сообщество экспертов и трекеров — больше 100 человек. Уверен, что уровень решений, которые предложат конкурсанты, будет высоким, и большинство из них будут реализованы. Уже 14 сентября будут названы 27 лучших команд — по три в каждом из кейсов», — отметил в своем обращении к участникам хакатона генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По словамруководителя конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергея Плуготаренко, «кейсы «Цифрового прорыва» не только помогают в развитии бизнеса, но и решают конкретные проблемы регионов».

«Сегодня мы много говорим о трендах цифровой трансформации в различных отраслях и сферах: бизнес, госуправление, традиционные отрасли экономики, социальная сфера. В России много успешных примеров такой трансформации. Но чтобы идти в ногу с мировыми трендами, нужно не просто двигаться быстро, надо бежать в два раза быстрее. И заглядывая в «завтра» и «послезавтра», мы в РАЭК уже обсуждаем контуры нового явления — «Цифровая зрелость» различных отраслей экономики и рыночных игроков. Эти тренды и прогнозы однозначно сигнализируют о том, что необходимость в профессиональных IT-специалистах будет только нарастать. И наша задача (отрасли, бизнеса, государства, системы образования) — включить все имеющиеся механизмы для удовлетворения этого кадрового голода. Сегодня стартует полуфинал в Приволжском IT-хабе, в котором принимают участие конкурсанты разных областей: разработчики — 69%, дизайнеры — 16%, менеджеры — 9%, маркетологи — 4%, аналитики — 2%. Тематика кейсов «Цифрового прорыва» — это реальное отражение наиболее современных трендов IT-индустрии и потребностей: искусственный интеллект, анализ данных, цифровизация, образование», — поделился Сергей Плуготаренко.

В рамках полуфинала состоится серия деловых мероприятий, посвященных переходу от цифровой трансформации к цифровой зрелости Приволжья. Одно из них — ток-шоу «Трансформация в бизнесе» — откроет первый день полуфинала. Спикеры и эксперты ток-шоу обсудят адаптацию бизнеса к цифровой трансформации.

13 сентября состоится дискуссия «Digital-трансформация сознания и процессов» — представители делового сообщества обсудят специфику ведения бизнеса в регионе и кадровую политику в новых условиях.

Завершающим мероприятием станет круглый стол 14 сентября, где первые лица регионов Приволжья и организаторы подведут итоги полуфинального хакатона, обсудят результаты конкурса, формирование кейсовых заданий в Приволжском IT-хабе, а также решения команд и перспективы их внедрения.

Среди кейсов — задача от Министерства информационного развития и связи Пермского края по разработке прототипа геоинформационной системы для сельскохозяйственной отрасли. Также участникам предстоит создать инструмент для диагностики дефектов воздушных линий электропередач с использованием данных с квадрокоптеров для ПАО «Россети».

Актуальны задачи, связанные с дистанционным образованием. Участники должны создать для ПАО «Ростелеком» систему мониторинга поведения студентов, сдающих экзамены удаленно. Также им предложено создать платформу для обучения школьников по индивидуальному плану по заданию Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области предлагает конкурсантам разработать систему, которая ускорит процесс оказания социальной помощи населению.

Для АО «Газпромбанк» участники проанализируют большие массивы данных о транзакциях, чтобы выявить бизнес-значимые события, а для АО «Почта России» — предложат идеи для новых услуг и веб-сервисов. По заданию Госкорпорации «Росатом» специалисты разработают новое решение для оптимизации системы финансовой отчетности на замену импортному ПО. Еще один кейс, от Газпром-Медиа, подразумевает создание решения для автоматической модерации запрещенного контента.

«Мы предлагаем участникам решить реальную задачу, актуальную для атомной отрасли здесь и сейчас. Уверен, талантливые ребята, которыми славится «Цифровой прорыв», проявят себя и предложат своё инновационное видение ИТ-продукта. Победителей мы пригласим на стажировки в ИТ-блок Росатома, а лучшим — предложим вакантные позиции в штате», — отметил Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом».

Полуфинальные хакатоны пройдут в 8 крупнейших IT-хабах. Следующий состоится в Сибирском ФО 26−28 сентября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», АО «Газпромбанк», ПАО «Россети», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».