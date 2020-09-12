Нижний Новгород, 12 сентября 2020, 17:15 — REGNUM В субботу, 12 сентября, в Нижнем Новгороде стартовал второй полуфинальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За выход в финал будут бороться 142 IT-команды. Победители разделят призовой фонд в 3 миллиона рублей. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.
Топ регионов Приволжского федерального округа по количеству участников соревнования составляют Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Республика Татарстан и Пермский край.
Основные направления кейсовых заданий, с которыми предстоит справиться конкурсантам, — цифровизация, образование, улучшение клиентского опыта, AI & Big Data, импортозамещение.
По словамруководителя конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергея Плуготаренко, «кейсы «Цифрового прорыва» не только помогают в развитии бизнеса, но и решают конкретные проблемы регионов».
В рамках полуфинала состоится серия деловых мероприятий, посвященных переходу от цифровой трансформации к цифровой зрелости Приволжья. Одно из них — ток-шоу «Трансформация в бизнесе» — откроет первый день полуфинала. Спикеры и эксперты ток-шоу обсудят адаптацию бизнеса к цифровой трансформации.
13 сентября состоится дискуссия «Digital-трансформация сознания и процессов» — представители делового сообщества обсудят специфику ведения бизнеса в регионе и кадровую политику в новых условиях.
Завершающим мероприятием станет круглый стол 14 сентября, где первые лица регионов Приволжья и организаторы подведут итоги полуфинального хакатона, обсудят результаты конкурса, формирование кейсовых заданий в Приволжском IT-хабе, а также решения команд и перспективы их внедрения.
Среди кейсов — задача от Министерства информационного развития и связи Пермского края по разработке прототипа геоинформационной системы для сельскохозяйственной отрасли. Также участникам предстоит создать инструмент для диагностики дефектов воздушных линий электропередач с использованием данных с квадрокоптеров для ПАО «Россети».
Актуальны задачи, связанные с дистанционным образованием. Участники должны создать для ПАО «Ростелеком» систему мониторинга поведения студентов, сдающих экзамены удаленно. Также им предложено создать платформу для обучения школьников по индивидуальному плану по заданию Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области предлагает конкурсантам разработать систему, которая ускорит процесс оказания социальной помощи населению.
Для АО «Газпромбанк» участники проанализируют большие массивы данных о транзакциях, чтобы выявить бизнес-значимые события, а для АО «Почта России» — предложат идеи для новых услуг и веб-сервисов. По заданию Госкорпорации «Росатом» специалисты разработают новое решение для оптимизации системы финансовой отчетности на замену импортному ПО. Еще один кейс, от Газпром-Медиа, подразумевает создание решения для автоматической модерации запрещенного контента.
Полуфинальные хакатоны пройдут в 8 крупнейших IT-хабах. Следующий состоится в Сибирском ФО 26−28 сентября.
Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», АО «Газпромбанк», ПАО «Россети», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.
Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».