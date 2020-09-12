Пекин, , 10:38 — REGNUM Японские, тайваньские и южнокорейские поставщики потеряют около $26,4 млрд в год, если компания Huawei прекратит производство смартфонов, заявил глава британской исследовательской компании Omdia Акира Минамикава. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Правительство США запретило свободное сотрудничество американских компаний с китайским гигантом Huwaei в 2019 году. 15 сентября в силу вступит новое решение министерства торговли США, которое затронет и иностранных производителей.

Новое решение предусматривает запрет на поставки Huawei комплектующих, произведённых иностранными компаниями с использованием американского оборудования или программного обеспечения. Программные и аппаратные американские решения широко используются на современных предприятиях по производству полупроводников, поэтому от этого решения пострадают почти все поставщики Huawei.

Эксперты компании Omdia посчитали, что ежегодно японские, тайваньские и южнокорейские компании поставляют Huawei комплектующие на сумму около $26.4 млрд. Среди крупнейших поставщиков Huawei, которых могут затронуть новые правила, отмечаются компании Sony, TSMC, MediaTek и Samsung Electronics.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компании Samsung Electronics и SK Hynix объявили о прекращении поставок китайской компании Huawei в связи с новыми санкциями правительства США.

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