Тегеран, , 11:55 — REGNUM 11 сентября заместитель министра иностранных дел Афганистана по политическим вопросам заявил, что Иран является важным торговым партнером страны, и призвал к большей активности со стороны совместной торговой палаты Кабула и Тегерана в целях укрепления торговли между двумя соседними странами с целью расширения торгово-экономической деятельности в Центральной Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с послом Ирана в Афганистане Бахадором Аминяном и афганскими крупными торговцами и инвесторами в Иране Мирвайс Наб подчеркнул важность расширения экономических отношений с Ираном.

Говоря об эффективном и позитивном сотрудничестве между секциями торговли и инвестиций Ирана и Афганистана, Наб выразил надежду, что существующие торговые проблемы между двумя странами будут решены в скорейшие сроки.

Посол Ирана в Афганистане заявил на встрече, что Исламская Республика всегда стремилась расширить экономические отношения между двумя дружественными странами. Аминян отметил, что посольство Ирана в Кабуле не пожалеет усилий для решения вопросов, связанных с афганскими торговцами.