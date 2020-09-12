Москва, , 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.

Всего до конца, по оценкам составителей проекта, на осуществление социальных выплат безработным необходимо 185,3 млрд рублей. При этом в федеральном бюджете на эти нужды запланировано 130,4 млрд рублей, из которых по состоянию на конец августа уже выделено 109,4 млрд рублей.

«С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей», — говорится в документе, текст которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что для погашения части складывающегося дефицита Роструду будет предоставлено из резервного фонда 35,3 млрд рублей, которые должны закончиться в середине октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, согласно проекту распоряжения правительства РФ, российские власти ожидают, что численность безработных граждан, выросшая в России из-за пандемии коронавируса, начнет постепенно снижаться с октября 2020 года.

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