Москва, , 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».

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"Причем, летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020 они поменялись местами», — отметили эксперты банка.

Такое положение дел они объяснили тем, что летом 2020 года жители России активно путешествовали на своих автомобилях внутри страны, поэтому в большинстве случаев предпочитали экономить на бензине.

Кроме того, в России стали больше приобретать машины отечественного производства, а они потребляют Аи-92. Эту же марку бензина используют двигатели некоторых иномарок, в частности Kia Rio и Hyundai Creta, которые занимают третье и четвертое места по объёму продаж в стране.

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