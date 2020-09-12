Пекин, , 03:07 — REGNUM Прямые иностранные инвестиции (FDI) в экономику материкового Китая выросли на 18,7% в годовом исчислении до 84,13 млрд юаней (около $12,3 млрд) за август текущего года, сообщили 11 сентября в Министерстве коммерции КНР.

За первые восемь месяцев года приток FDI в экономику Китая достиг 619,78 млрд юаней, что на 2,6% больше в годовом исчислении. Иностранные инвестиции в сферу услуг достигли 476,61 млрд юаней, что на 12,1% выше в годовом исчислении за период с января по август текущего года. В то же время инвестиции сектор высокотехнологичных услуг взлетел на 28,2%.

Инвестиции из Нидерланд выросли на 73,6%, в то время как инвестиции из Великобритании вросли на 17,2%. Создание эффективной системы сдерживания эпидемии COVID-19 в Китае значительно стабилизировало рынок иностранных инвестиций в стране.

Министерство продолжит реализацию негативного списка для иностранных инвестиций и расширит сферу деятельности предприятий, поощряющих иностранные инвестиции, тем самым разделяя рынок и возможности Китая с иностранными инвесторами, заявил замминистра торговли Ван Шоувэнь.