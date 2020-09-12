Сямэнь, Китай, , 02:55 — REGNUM Китайская международная ярмарка торговли и инвестиций (CIFIT), а также Инвестиционный конгресс «Пояса и Пути» завершились в 11 сентября в китайском Сямэни инвестиционными соглашениями на сумму более 800 млрд юаней (около $117 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Четырехдневное мероприятие привлекло 1018 бизнес-групп, которые ищут сотрудничества и инвестиционных возможностей. Более 2300 соглашений о сотрудничестве было подписано в этом году в рамках CIFIT, которая ежегодно проходит в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая.

Выставочная площадь достигает 110 тыс. кв. метров и насчитывает два выставочных павильона развития инвестиций и промышленности. Физическая выставочная площадь привлекла бизнесменов из 42 стран и регионов мира, включая Германию, Великобританию и Японию.

С помощью облачных сервисов китайского технологического гиганта Alibaba была также проведена онлайн-ярмарка, на которой было размещено более 16 000 проектов по продвижению инвестиций и проведено 18 видеоконференций.

Выставка CIFIT проходит каждый сентябрь в Сямэни и направлена на содействие двусторонней торговле, а также инвестициям между Китаем и остальным миром.