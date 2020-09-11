Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM Индексы на Уолл-стрит 11 сентября открылись в плюсе, однако к середине дня на американском фондовом рынке установилось смешанное настроение.

NASDAQ Sami Keinänen

Из всех основных индексов только главный промышленный индекс Dow Jones смог сохранить рост в 123,23 пункта (0,45%) и находится на отметке 27 657,81 за баррель.

S&P 500 в настоящий момент близок к уровню прошлого закрытия — индекс вырос всего на 1,74 пункта (0,05%), до 3340,93 пункта. Nasdaq, лидировавший в начале торгов, опустился на 74,74 пункта (0,68%), до 10 844,85 пункта.

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