Архангельск, 11 сентября 2020, 21:49 — REGNUM Архангельская область получит из федерального бюджета средства на строительство четырех пассажирских судов. Об этом врио губернатора Александр Цыбульский и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров дговорились сегодня. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона.
«Больше 20 тысяч жителей островных территорий сегодня регулярно пользуются водными видами транспорта, при этом парк судов давно устарел и физически, и морально, и требует обновления. С нашей стороны готовность полная: предпроектные работы и техническое задание выполнены. Мы четко понимаем, какие суда нам нужны. Сегодня заручились поддержкой главы Минпромторга — регион получит средства на эти цели в приоритетном порядке», — написал Цыбульский.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Денис Мантуров открыл на Архангельском ЦБК инновационное производство — выпарную станцию, которая позволит снизить выбросы в атмосферу.