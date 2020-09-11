Джакарта, , 20:38 — REGNUM В формате видеоконференции прошла встреча глав МИД стран-участниц объединения АСЕАН, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией. В опубликованном по его итогам заявлении сообщено о предстоящем использовании ряда экстренных мер, включая использование средств противоэпидемиологического фонда, а также разработку всесторонней программы по восстановлению против эпидемии. Об этом 11 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что в ходе мероприятия были подведены итоги срочного совещания стран АСЕАН по данному вопросу, проведенного в апреле текущего года, а также специальной встречи руководителей стран АСЕАН, Китая, Японии и Южной Кореи и 36-м саммите АСЕАН, который прошел в июне.

Руководители внешнеполитических ведомств АСЕАН выступили за укрепление региональной экономической стабильности, предложив ряд мер по ускоренному развитию экономики, двух‑ и многосторонних связей между государствами. Они также призвали к расширению контактов и обменов в регионе и укреплению сотрудничества с соседями.

В ходе конференции была подтверждена приверженность скорейшему полноценному открытию рынков и упрощению торговых и таможенных процедур; соответствующие решения планируется принять на предстоящем в текущем году 37-м саммите АСЕАН.

Высокая оценка дана перспективам 22-го совещания руководителей в формате Китай — АСЕАН, а также расширенного формата 10+3 с участием Токио и Сеула.

В совместном заявлении освещение получили вопросы борьбы с терроризмом, а также координации в вопросах пограничного контроля и обеспечения кибербезопасности.