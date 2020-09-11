Бишкек, , 19:30 — REGNUM В течение последних десяти проживающие в Киргизии автовладельцы уплатили более 158 млн сомов (150,5 млн рублей) транспортного налога. Об этом сообщает пресс-центр налоговой службы республики.

Всего же с начала года собрано 685,5 млн сомов (около 653 млн рублей) налога на автотранспорт.

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что срок уплаты налога на транспорт в этом году истек 1 сентября, киргизстанцы все еще могут его уплатить, избежав таким образом начисления пени и выплаты штрафов в размере 1 000 сомов (950 рублей) для физических лиц и 5 000 сомов (4 750 рублей) — для юридических лиц.