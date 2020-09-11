Милан, Италия, , 18:54 — REGNUM В ближайшие четыре года самыми востребованными среди работодателей Италии дипломированными специалистами будут врачи и санитары, а также экономисты и инженеры, таковы данные исследования национальной бизнес-федерации Unioncamere, опубликованные в пятницу, 11 сентября.

В частности, стране будут нужны 173 тысячи врачей и санитаров, 119 тысяч экономистов, 117 тысяч инженеров.

Четвертое и пятое места в этом списке занимают преподаватели (104 тысячи рабочих мест) и юристы (88 тысяч).