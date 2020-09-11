Рим, , 18:36 — REGNUM Власти Италии не должны будут использовать кредитные и безвозмездные средства фондов ЕС на то, чтобы снизить налоги, заявил в пятницу, 11 сентября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони (представляет в комиссии правительство Италии).

По мнению комиссара, возможны «отдельные случаи» именно такого использования средств ЕС (например, на оказание поддержки жителям менее экономически благополучных южных регионов страны).

Но если правительство Италии заявит Еврокомиссии о намерении потратить все 200 млрд евро именно таким образом, это разойдется с представлениями самой Еврокомиссии о том, как эти средства должны быть потрачены, сказал Джентилони.

Общенациональный карантин по коронавирусу в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.