Калуга, , 14:36 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, в Калуге открыли детский центр офтальмологии калужского филиала национального медицинского исследовательского центра МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. Вместе с заместителем губернатора Калужской области Константином Горобцовым и руководством МНТК в открытии центра принял участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

В Калуге открылся детский центр офтальмологии Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, разместившийся в комфортабельных помещениях офтальмологический центр оснащён новейшим лечебным и диагностическим оборудованием.

В Калуге открылся детский центр офтальмологии Пресс-служба Городской думы Калуги

Для маленьких пациентов в центре планируется проведение высокотехнологичной диагностики и комплексного консервативного лечения с использованием различных физиотерапевтических энергетических воздействий: лазеро-, магнито-, электро‑ и фотостимуляции.

«Непростой 2020 год показал, насколько важно уделять внимание развитию медицины, внедрять в эту сферу передовые технологии, — подчеркнул Александр Иванов. — Калужане по праву гордятся тем, что в нашем городе расположен такой высокотехнологичный центр оказания медицинской помощи, как МНТК имени академика С.Н. Федорова, замечательно, что этот медицинский центр развивается, и маленькие калужане в случае необходимости смогут получить квалифицированную медицинскую помощь».

В Калуге открылся детский центр офтальмологии Пресс-служба Городской думы Калуги

Сразу после открытия центр приступит к работе — проведению диагностических обследований и врачебных консультаций для калужан, жителей Калужской и соседних областей.