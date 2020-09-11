В Калуге открылся детский центр офтальмологии

Калуга, 11 сентября 2020, 14:36 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, в Калуге открыли детский центр офтальмологии калужского филиала национального медицинского исследовательского центра МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. Вместе с заместителем губернатора Калужской области Константином Горобцовым и руководством МНТК в открытии центра принял участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, разместившийся в комфортабельных помещениях офтальмологический центр оснащён новейшим лечебным и диагностическим оборудованием.
Для маленьких пациентов в центре планируется проведение высокотехнологичной диагностики и комплексного консервативного лечения с использованием различных физиотерапевтических энергетических воздействий: лазеро-, магнито-, электро‑ и фотостимуляции.
Сразу после открытия центр приступит к работе — проведению диагностических обследований и врачебных консультаций для калужан, жителей Калужской и соседних областей.