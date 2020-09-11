Кемерово, , 18:07 — REGNUM Компания «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) ввела в эксплуатацию современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе. Новый природоохранный объект предназначен для очистки карьерных сточных вод на Таёжном поле предприятия. Объем инвестиций составил более 97 млн рублей.

Гидротехническими решениями проекта предусмотрена многоступенчатая очистка сточных вод. В состав объекта входят каскад прудов-отстойников, многослойный фильтрующий массив, система трубопроводов и контрольно-измерительная аппаратура.

Карьерные и поверхностные сточные воды с водосборников поступают в первые два последовательно размещенные пруда-отстойника, где происходит предварительная механическая очистка от взвешенных веществ (глины, песка и т.д.). Затем стоки проходят через фильтрующую дамбу, которая состоит из слоев песчаника, горельника, известняка и цеолита — природного материала, обладающего уникальными адсорбционными свойствами, который образовался в результате затвердевания и выветривания продуктов извержений доисторических вулканов. Цеолит обладает способностью связывать тяжелые металлы, фенолы, нитраты, вещества азотной группы, активно поглощает сероводород.

После прохождения через фильтрующий массив очищенные воды собираются в третьем технологическом пруду-отстойнике. В дальнейшем качество очищенной воды будет ежемесячно контролироваться лабораторными исследованиями. Для наблюдения за поверхностью фильтрационного потока установлены три скважинных пьезометра (прибор для измерения давления жидкостей), для оценки уровня воды в отстойниках обустроены три водомерных поста.

«Компания уже имеет опыт эксплуатации подобных объектов и на практике доказала эффективность технологии с применением сорбирующих материалов, в частности цеолита, — отмечает начальник департамента по экологии и землепользованию АО «УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин. — С помощью комбинации методов очистки (механического и адсорбционного) повышается качество сбрасываемых сточных вод. Это позволяет компании соответствовать требованиям действующего природоохранного законодательства».