Бишкек, , 18:02 — REGNUM Объем внешнеторгового оборота Киргизии за январь — июль 2020 года составил чуть больше $3 млрд (226,6 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 21,7%. Такие данные приводятся в материалах национального статистического комитета республики.

При этом экспортные поставки увеличились на 1,7%, а импортные поступления, напротив, уменьшились сразу на 30,9%.

С другими участниками Евразийского экономического союза Киргизия за семь месяцев текущего года наторговала почти на $1,3 млрд (98,1 млрд рублей), что в сравнении с показателем аналогичного периода минувшего года меньше на 17,9%.

При этом экспорт киргизстанской продукции в государства-члены ЕАЭС сократился на 23,5%, а импорт — на 16,2%.

Отмечается, что наибольшая доля взаимной торговли республики со странами-участницами Евразийского альянса приходится на Россию — 66,7% от общего объема и на Казахстан — 31,3%.