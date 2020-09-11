Москва, , 17:30 — REGNUM Группа «ФосАгро», один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, вошла в первую 20-ку рейтинга крупнейших железнодорожных операторов России INFOLine Rail Russia Top, опубликованного газетой «Коммерсант».

Входящее в ФосАгро АО «Апатит» смогло за минувший год показать лучшую динамику, укрепив свои позиции среди крупнейших железнодорожных операторов нашей страны сразу на 9 строчек в общем зачете и заняв 18 место.

Стремительный взлёт компании в рейтинге в первую очередь обусловлен динамичным увеличением собственного вагонного парка. Только за прошлый год вагонный парк ФосАгро увеличился более чем на 40% и на сегодняшний день насчитывает 8861 вагон.

Увеличение собственного парка вагонов позволяет ФосАгро существенно снижать долю привлекаемых единиц подвижного состава сторонних собственников и операционные транспортные издержки на доставку грузов.

Вагонный парк компании не только один из самых молодых в России, но и один из самых инновационных. Так, в прошлом году ФосАгро приобрела партию вагонов-цистерн нового поколения с котлом из нержавеющей стали производства вагоностроительного предприятия «ТихвинХимМаш» для перевозки широкого спектра химических грузов, в том числе жидких комплексных удобрений компании. Помимо коррозионной стойкости, данные цистерны отличаются повышенной грузоподъемностью и увеличенным межремонтным пробегом.

Кроме того, компанией в 2019 году была приобретена очередная партия вагонов-цистерн того же производителя для перевозки расплавленной серы. Благодаря теплоизоляции груз сохраняется в жидком состоянии при минусовых температурах, а система разогрева обеспечивает эффективную разгрузку цистерны.

Другим важным фактором укрепления позиций ФосАгро в рейтинге стал рост грузооборота по Группе. Если в 2018 году он составил 25,1 млн тонн, то в 2020 году грузооборот ФосАгро приблизится к 27 млн тонн.

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