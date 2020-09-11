Москва, 11 сентября 2020, 17:17 — REGNUM В 2021 году Россия вполне может вернуться к пяти-шестипроцентному росту заработных плат, который наблюдался в январе-марте 2020 года, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Финансового университета при правительстве РФ, согласно которому в 2021 году рост реальной заработной платы в РФ может достигнуть 3,5−4%.
При этом он подчеркнул, что риск того, что в 2021 году будет очередное падение реальных доходов, сохраняется.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Фарида Мирзабалаева заявила, что медленное восстановление российской экономики не стимулирует роста заработных плат и доходов.
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