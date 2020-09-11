Москва, , 17:17 — REGNUM В 2021 году Россия вполне может вернуться к пяти-шестипроцентному росту заработных плат, который наблюдался в январе-марте 2020 года, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Финансового университета при правительстве РФ, согласно которому в 2021 году рост реальной заработной платы в РФ может достигнуть 3,5−4%.

«Прогнозировать динамику зарплат в настоящее время сложно, так как непонятно, сколько еще продлится текущая ситуация, вызванная пандемией. Но прогноз аналитиков из Финансового университета мне кажется вполне правдоподобным. В январе-марте зарплаты в реальном выражении росли на уровне 5−6%. Возвращение к такому росту вполне возможно», — сказал Ляшок.

При этом он подчеркнул, что риск того, что в 2021 году будет очередное падение реальных доходов, сохраняется.

«Такой риск есть всегда, потому что российская экономика является открытой и зависит от экономической ситуации в других регионах мира. Но я не вижу значительных внутренних ограничений для роста зарплат, пусть и не столь высокого, как в 2000-е», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Фарида Мирзабалаева заявила, что медленное восстановление российской экономики не стимулирует роста заработных плат и доходов.

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