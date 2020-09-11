Москва, , 17:14 — REGNUM Стремительный рост в России онлайн-торговли объясняется ограничениями, введёнными в связи с пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС при Президенте РФ Евгений Ицаков. Так он прокомментировал новость о том, что в России в 2020 года оборот рынка интернет-торговли может достигнуть почти 3 трлн рублей.

«Столь стремительный рост онлайн-торговли объясняется ограничениями, введёнными в связи с пандемией. Если осенью их не введут снова, то скорость роста онлайн-торговли, вероятнее всего, замедлится. Кроме того, на темпах роста онлайн-торговли может сказаться общее падение доходов населения (особенно занятого в сфере услуг), вызванное теми же самыми ограничениями, а также падение курса рубля, что скажется в первую очередь на приобретении импортных товаров», — сказал Ицаков.

Кроме того, экономист подчеркнул, что к негативным последствиям развития онлайн-торговли можно отнести снижение доходов обычных магазинов и ресторанов, а также торговых центров, в которых они расположены.

«Налоговые каникулы для таких компаний, а также для предприятий сферы услуг могли бы помочь им пережить сложные месяцы и хотя бы частично сохранить рабочие места», — добавил Ицаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что развитие системы интернет-торговли приводит к тому, что граждане РФ теряют социальное общение, палитру многообразия, а получают унификацию процедуры покупки и проблемы с возвратом не подошедшего или некачественного товара.

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