Москва, , 16:59 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли России в июле 2020 года составило $4,253 млрд, сократившись в 2,6 раза по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, объем экспорта в июле сократился на 29,2% в годовом выражении и составил $23,68 млрд, импорт снизился на 13,2% — до $19,43 млрд.

Напомним, ранее на неделе Банк России сообщил, что отток капитала из страны с начала 2020 года составил $34,8 млрд, увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.