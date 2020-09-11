Москва, 11 сентября 2020, 16:44 — REGNUM Центробанк РФ должен установить более пристальный надзор над работой микрофинансовых организаций, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Иначе, как пояснила экономист, «мы придем к массовому банкротству физических лиц и микрофинансовых институтов».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, что рост мошеннических схем с предложением банкротства физических лиц позволяет некоторым жителям России думать о легком списании долгов.
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