Подгорица, , 16:42 — REGNUM В отчете Института Фрейзера об экономических свободах этого года Черногория продвинулась на два места и заняла 80-е место среди 162 стран.

Напомним, что Черногория заняла 82-е место в прошлогоднем отчете с оценкой 6,86.

В отчете, основанном на данных за 2018 год, средний балл Черногории составляет 6,94, сообщает издание Pobjeda.

На веб-сайте министерства финансов говорится, что улучшение общего положения Черногории является следствием более точных индивидуальных оценок в области правовых норм и уважения прав собственности, которые оценивают такие показатели, как независимость судебной системы, беспристрастность судов, защита прав собственности и надежность полиции.

При этом отмечается, что Черногория имеет худший рейтинг по показателю государственных инвестиций за счет вложений в инфраструктуру.