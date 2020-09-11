Москва, , 16:40 — REGNUM Рост мошеннических схем с предложением банкротства физических лиц позволяет некоторым жителям России думать о легком списании долгов. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«С начала пандемии продолжается рост просроченной задолженности по микрозаймам, — сказала Степанова. — Многие граждане слышали про кредитные каникулы, регуляторные послабления, отсрочки по кредитам, запрет на пени и штрафы по просрочке и, не разобравшись в сути, решили самостоятельно себе устроить «долговые каникулы». Рост мошеннических схем с предложением банкротства физических лиц также позволяет некоторым жителям России думать о легком списании долгов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего за январь — июнь 2020 года российские микрофинансовые организации выдали 10,5 млн микрозаймов на общую сумму 128,8 млрд рублей.

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