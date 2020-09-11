Москва, 11 сентября 2020, 16:40 — REGNUM Рост мошеннических схем с предложением банкротства физических лиц позволяет некоторым жителям России думать о легком списании долгов. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего за январь — июнь 2020 года российские микрофинансовые организации выдали 10,5 млн микрозаймов на общую сумму 128,8 млрд рублей.
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