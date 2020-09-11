Бишкек, , 16:40 — REGNUM За восемь месяцев 2020 года в Киргизии зафиксировано 3 474 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 385 человек. 78% автоаварий произошло по вине водителей. Об этом стало известно в ходе правительственного совещания по вопросам дорожной безопасности.

Также было отмечено, что за последние несколько лет в стране значительно увеличилось количество автомобилей — в настоящее время в республике зарегистрировано около 1 млн 349 тысяч транспортных средств.

«Наши дороги не рассчитаны на такое большое количество автомобилей. Из-за большого количества машин образовывается пробки. Водители стараются произвести маневр, вследствие чего происходят многие аварии», — сказал вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Вместе с тем, высокопоставленный чиновник отметил, что благодаря камерам фиксации нарушений ПДД, установленным в рамках проекта «Безопасный город», количество дорожно-транспортных происшествий в столице Киргизии и в Чуйской области значительно снизилось.

«Такого же эффекта мы ожидаем от реализации второго этапа проекта, который будет внедрен уже на всей территории страны», — резюмировал вице-премьер, поручив чиновникам ускорить работы в этой сфере.