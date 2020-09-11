Подгорица, , 16:39 — REGNUM Прибыль банков в Черногории за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ниже на 46%, что является следствием снижения чистой прибыли от комиссий, заявил Центральный банк (CBCG).

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«В течение первых шести месяцев объем неработающих кредитов и дебиторской задолженности на системном уровне увеличился с 4,72 процента до 5,11 процента», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом, в Центробанке отметили, что банковский сектор сохранил стабильность, хорошую капитализацию и ликвидность.

«Безусловно, пандемия оказала влияние на динамику определенных показателей деятельности банков, в первую очередь на прибыльность и уровень просроченных кредитов», — сказали в ЦБ.