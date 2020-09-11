Москва, , 16:34 — REGNUM В августе 2020 года многим российским семьям пришлось обращаться за микрофинансовой помощью для покупки товаров для школьников в преддверии начала учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что в России доля просроченных микрозаймов достигла почти 45%.

«Если в марте-апреле 2020 года спрос на микрозаймы обусловили паника и стремление семей создать продуктовые запасы, то этим летом сыграл свою роль отложенный потребительский спрос, который также нашел отражение в росте микрозаймов, — сказала она. — В августе многим российским семьям пришлось обращаться за микрофинансовой помощью для покупки товаров для школьников в преддверии начала учебного года».

При этом, как пояснила Степанова, для многих граждан привычные источники финансирования в виде помощи родных и близких людей оказались недоступны из-за уменьшения их финансовых возможностей и усиления кризисных ожиданий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова заявила, что в России с начала периода самоизоляции портфель микрозаймов увеличился почти в три раза.

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