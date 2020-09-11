Москва, , 16:26 — REGNUM В России с начала периода самоизоляции портфель микрозаймов увеличился почти в три раза, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России доля просроченных микрозаймов достигла почти 45%.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, сейчас ожидается продолжение как роста объемов самих микрозаймов, так и их просрочки в связи с уменьшением реальных располагаемых доходов населения, — констатировала Степанова. — В 2020 году мы наблюдаем стремительный рост задолженности граждан микрофинансовым организациям (МФО), который связан как с увеличением спроса на микрозаймы, так и с ростом их риска и проблемности. Некоторые граждане стали брать новые микрозаймы для покрытия старых. Портфель микрозаймов увеличился почти в три раза с начала периода самоизоляции в России».

Это, как пояснила экономист, можно было бы связать с общим оживлением экономики, если бы не тревожный рост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле микрозаймов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России доля просроченных микрозаймов достигла почти 45%. По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», это на 9,18% больше, чем на конец июля 2019 года.

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