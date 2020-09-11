Москва, 11 сентября 2020, 16:26 — REGNUM В России с начала периода самоизоляции портфель микрозаймов увеличился почти в три раза, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России доля просроченных микрозаймов достигла почти 45%.
Это, как пояснила экономист, можно было бы связать с общим оживлением экономики, если бы не тревожный рост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле микрозаймов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России доля просроченных микрозаймов достигла почти 45%. По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», это на 9,18% больше, чем на конец июля 2019 года.
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