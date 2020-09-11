Саранск, , 16:20 — REGNUM В преддверии Дня программиста глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с представителями IT-сообщества республики, в ходе которой обсуждалась реализация совместных проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Волков рассказал о новейшей инфраструктуре, созданной за последние годы. Это Дата-центр, который первым в стране получил сертификат надёжности TIER 4, Технопарк, признанный одним из лучших в России, а также бизнес-инкубатор «Молодежный», где технологичные стартапы получают всестороннюю поддержку. В республике работают Агентство инновационного развития, бизнес-инкубаторы, центр поддержки экспорта и другие структуры, направленные на поддержку IT-компаний. Уникальные налоговые льготы для бизнеса предоставляет территория опережающего социально-экономического развития «Рузаевка». Кроме того, регион серьезно нарастил цифровые возможности в городах и селах во время подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В качестве лидеров отрасли глава Мордовии выделил несколько компаний. К примеру, компания «Байтэкс» экспортирует услуги в США, Западную Европу и Южную Америку. «Байтэкс» входит в тройку крупнейших мировых студий тестирования игрового программного обеспечения. Причем 95% выручки компании составляет именно экспорт. За последние два года здесь создано около 300 новых рабочих мест для молодых специалистов.

По словам главы региона, правительство Мордовии может рассмотреть возможность софинансирования ипотечного кредита для ценных молодых специалистов вместе с работодателями. Также прозвучало предложение проработать создание постоянной площадки, по принципу проектного офиса, которая бы продвигала IT-продукты республиканских компаний на российском и международном рынке, оказывала помощь в привлечении инвестиций от федеральных институтов развития.

Одной из важнейших тем обсуждения стала подготовка квалифицированных кадров.

«Образовательные программы по информационным технологиям успешно реализуются в Лицее для одаренных детей и детском технопарке «Кванториум». Углубленное изучение IT-технологий ведется в Лицее при Мордовском университете. 1 сентября этого года в республике впервые стартовал набор в «Яндекс.Лицей», который будет работать на площадке Дома научной коллаборации. Мининформсвязи совместно с Министерством образования, вузами и ссузами нужно составить перспективный план по увеличению набора студентов по IT-специальностям в соответствии с запросами работодателей», — подчеркнул Волков.

Также обсуждалась возможность учреждения звания «Заслуженный работник отрасли информационных технологий».

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в IT-сфере республики занято более 1,1 тыс. специалистов, работают более 150 организаций. Совокупный оборот компаний Мордовии, работающих в отрасли информационных технологий, достигает 1,5 млрд рублей в год, а темпы их роста ежегодно составляют 15−20%.

На государственном уровне День программиста впервые отмечается в республике.