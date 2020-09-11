Токио, , 17:31 — REGNUM Японская судостроительная компания Mitsui O.S.K. Lines 11 сентября пообещала выделить около $9,4 млн на помощь Маврикию в связи с утечкой нефти с судна, принадлежащего компании. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Более половины всей суммы пойдёт наочистку окружающей среды. Выплаты будут продолжаться в течение нескольких лет и покроют расходы на проекты по восстановлению коралловых рифов, защиту мангровых зарослей и морских птиц. Эти проекты будут реализовываться при поддержке Университета Маврикия.

На пресс-конференции 11 сентября президент компании Дзюнъитиро Икэда пообещал прилагать все усилия для восстановления окружающей среды и поддерживать местные сообщества на Маврикии.

Несмотря на то, что Mitsui O.S.K. Lines не несет юридической ответственности за ущерб от разлива нефти, Икэда сказал, что компания несёт «социальную ответственность как владелец судна».

Напомним, утечка нефти с японского судна произошла в начале августа после того, как оно село на мель неподалёку от берегов Маврикия.

Mitsui O.S.K. Lines, владеющая этим судном, является частью одной из крупнейших в мире финансово-промышленных групп Mitsui Group.