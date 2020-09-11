Саранск, , 15:56 — REGNUM В Мордовии, по состоянию на 10 сентября, собрали 1,5 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства республики. Уборочная кампания зерновых культур подходит к завершению.

Валовой сбор почти на 400 тыс. тонн выше результата, который был достигнут за весь период сбора урожая в 2019 году. Показатель урожайности этого года на 7,5 центнера с гектара выше, чем в предыдущем году — 35 центнеров с гектара.

В течение семи лет валовой сбор зерна в республике превышает 1 млн тонн. По словам главы региона Владимира Волкова, это стало возможным благодаря самоотверженному труду каждого сельского работника, применению на полях передовых технологий мирового уровня и современной техники, а также активной поддержке АПК со стороны федерального центра.

Кроме того, значительный вклад в высокие показатели урожайности обеспечивает научно-образовательный агропромышленный кластер, специалисты которого сопровождают аграриев на протяжении полевых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — июня текущего года предприятия агропромышленного комплекса Мордовии поставили за рубеж 33,5 тыс. тонн продукции на 11,7 млн долларов США. В денежном выражении экспорт увеличился на 4,3 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, продукция республиканских предприятий поставляется в страны Юго-Восточной Азии. На экспортные поставки продукции аккредитованы 23 республиканских предприятия. Они могут экспортировать товары в 26 стран дальнего и ближнего зарубежья.