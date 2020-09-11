Москва, , 15:54 — REGNUM Российский рубль 11 сентября днем продолжает процесс стабилизации — попросту говоря, рынок выравнивает сам себя, как только схлынули лишние эмоции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар стоит 74,94 руб. и возвращается в торговый коридор 73−75 руб., где ему и место в спокойном положении. Евро оценивается в 88,83 руб., здесь процесс коррекции идет быстрее. Он возвращает евровалюту в диапазон 88−90 руб., что очень неплохо.

Получается, что сейчас ни доллар по 90 рублей, ни евро по 100 рублей мы не увидим. Этого и не должно было случиться, но слишком энергичная девальвация российской валюты в сентябре навела многих на подобные размышления.

Тут стоит все же понимать, что государству тоже не слишком комфортно при дорогой американской валюте, хотя дефицит бюджета испарился бы буквально на глазах.

Биржевая волатильность снова, таким образом, напомнила о себе и показала, что никаких резких движений с валютами делать не нужно, когда рынок качает — даже если очень хочется», — пояснила эксперт.

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