Посёлок городского типа Яковлево, Белгородская область, , 15:45 — REGNUM Комплекс сушки руды запустили 11 сентября на Яковлевском горно-обогатительном комбинате холдинга «Северсталь» в Белгородской области. Это крупнейший в истории предприятия инвестиционный проект, его стоимость составила почти три миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Руду на сушку будут принимать два специальных барабана, каждый длиной по 27 метров и диаметром четыре метра. В комплексе также установлены два конвейера, два теплогенератора, система очистки воздуха, подстанция с внешними инженерными сетями. Проектная мощность объекта — 500 тонн руды в час. Оборудование снижает влажность руды с 8% до 2%, максимально автоматизировано, установлена мощная система фильтрации. В составе рабочей смены шесть человек.

«Мы поставили перед собой достаточно амбициозные цели — в пять раз увеличить производство руды, обеспечивать наших клиентов действительно качественным продуктом. И сегодня поэтапно эту комплексную программу выполняем. В целом она предусматривает вложение в Яковлевский ГОК более 27 млрд рублей. Это огромная сумма, которая, конечно, пойдёт на развитие производства, повышение качества работы, улучшение условий труда», — сказал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

В торжественной церемонии запуске комплекса принял участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

«Очень рад, что Яковлевский ГОК является драйвером экономического развития не только Яковлевского городского округа, но и Белгородской области в целом. Это растущее предприятие. Объём добычи увеличился более чем в два раза. Мы видим очень хорошие перспективы. Есть динамика в количестве рабочих мест, число которых удвоилось. Повышается заработная плата — она превысила уже 50 тысяч рублей», — отметил глава региона.

Соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве между правительством Белгородской области и компанией «Северсталь» было подписано в 2018 году.