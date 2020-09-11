Посёлок городского типа Яковлево, Белгородская область, 11 сентября 2020, 15:45 — REGNUM Комплекс сушки руды запустили 11 сентября на Яковлевском горно-обогатительном комбинате холдинга «Северсталь» в Белгородской области. Это крупнейший в истории предприятия инвестиционный проект, его стоимость составила почти три миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Руду на сушку будут принимать два специальных барабана, каждый длиной по 27 метров и диаметром четыре метра. В комплексе также установлены два конвейера, два теплогенератора, система очистки воздуха, подстанция с внешними инженерными сетями. Проектная мощность объекта — 500 тонн руды в час. Оборудование снижает влажность руды с 8% до 2%, максимально автоматизировано, установлена мощная система фильтрации. В составе рабочей смены шесть человек.
В торжественной церемонии запуске комплекса принял участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве между правительством Белгородской области и компанией «Северсталь» было подписано в 2018 году.