Москва, , 15:42 — REGNUM В России подорожали 11 из 18 представленных в России моделей японской марки Lexus. Об этом сообщается 11 сентября на сайте «Цена Авто».

Цены на большую часть версий седанов LS и кроссоверов GX, NX, RX и UX выросли на 30 — 446 тыс. рублей или на 0,8 — 15,4% по сравнению с прежней стоимостью.

Меньше всего подорожали кроссоверы GX 460, а также модели семейства NX и RX. Стоимость начальных версий кроссовера UX и его гибридной модификации выросла на 332 и 359 тыс. рублей соответственно. А все остальные комплектации этого кроссовера подорожали на 100 тыс. рублей.

Седан LS350 теперь стоит на 359 тыс. рублей дороже относительно прежней цены. При этом самое большое подорожание зафиксировано у модели LS500 — на 428 — 446 тыс. рублей.

Напомним, в начале сентября компания Lexus представила в России спецверсию RX Black Vision.

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