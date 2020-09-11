Москва, , 15:36 — REGNUM Говорить о каких-то глобальных изменениях для российского бизнеса в связи с пересмотром соглашения о двойном налогообложении между Россией и Мальтой не стоит. Об этом ИА REGNUM 11 сентября заявил адвокат и управляющий партнер компании Tax Compliance Михаил Бегунов, комментируя информацию о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Напомним, что ранее аналогичный документ был подписан с Кипром.

«Стоит понимать, что пересмотр соглашения с Кипром и с Мальтой — это немного разные вещи. У России с Кипром традиционно были хорошие отношения в плане налогового взаимодействия, и эта юрисдикция очень популярна у российского бизнеса. Мальту же по объему операций сравнивать с Кипром нельзя. Соответственно, и говорить о глобальных изменениях нельзя», — отметил Бегунов.

Он обратил внимание, что Мальта и раньше рассматривалась как менее привлекательная юрисдикция, в частности подходящая для получения второго гражданства, и такое положение дел не изменится. Но пересмотр этого соглашения, по его словам, это знак российскому бизнесу, что налоговое взаимодействие России с иностранными юрисдикциями будет меняться.

«Конечно, конкретные условия пересмотра тех или иных соглашений будут зависеть во многом от степени экономической зависимости той или иной страны от операций российского бизнеса. Это означает, что далеко не со всеми странами получится договориться о таких выгодных условиях, как с Кипром», — добавил эксперт.

Напомним, что пересмотр договоров ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, который в марте 2020 года указал на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ.

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